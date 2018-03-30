Elyasa sportif direktör – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Elyasa sportif direktör

    Elyasa sportif direktör

    1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'da, sportif direktörlük görevine getirildi.

    1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'da, sportif direktörlük görevine getirildi. Elyasa'nın futbolu bırakma kararı aldığı belirtilen açıklamada, yeni görevinde genç oyunculara ağabeylik yapacağı, ayrıca 'daki transfer dosyalarını takip edeceği bildirildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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