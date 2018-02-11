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    11 Şubat 2018, Pazar
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    coştu gidiyor

    Altay coştu gidiyor

    temsilcisi, ’in 78. dakikada attığı golle 3 puanı aldı. , zirvenin iki ekibi Gümüşhane ve ’nın yenildiği haftayı en karlı kapatan takım oldu

    TFF 2. Lig 21. hafta maçında Nazilli Belediye'yi konuk eden Altay, 3 puanı tek golle aldı: 3-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci 45 dakikasında ataklarını sıklaştıran ekibi, aradığı golü 78'de Muharrem Ozan Cengiz'le buldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Geçen hafta 'ya 2-1 kaybeden siyahbeyazlı takım, hem yenilginin yarasını sardı hem de Gümüşhane ve Şanlıurfa'nın yenildiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Altay bu sonuçla ikinci sıraya yükselirken, ise düşme hattından kurtulamadı. teknik direktörü İsmet Taşdemir karşılaşma sonrası çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizerek, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. Umarım bunu devam ettiririz" şeklinde konuştu.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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