Sarpong'un 3. kez babalık sevinci
Elazığspor’un Hollandalı kanat oyuncusu Jeffrey Sarpong 3. kez baba oldu
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:41
-
Holiganlara karşı ortak tavır
Toplam 1
Yorum
Aslan KONYANIN GECEN YILKI KUPASINI IPTAL EDECEKSIN VE 3.LIGE DÜSÜRECEKSIN BAKIN BIRDAHA OLURMU TABI TÜM TAKIMLARADA EMSAL CEZA OLACAK
-
Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Toplam 2
Yorum
Tarkan Sabır Ersun Yanal Ekibi komple değişmeli kaleci Antrenörü iyi olmazsa Kaleci kötü günlerini yaşar,Roland Koch yardımcı hoca olarak getirin
-
Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 25
Yorum
vay sığır vay ulan malatya 3 ligdeydi ve kupada sizi yendi ve döndün şimdi malatyayı yenrek dönersen ters dönüş olur. tarlaları sürmeye başladıysa aziz
Sarpong'un 3. kez babalık sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.