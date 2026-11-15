Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Wilfred Ndidi Nijerya’da parladı

Wilfred Ndidi Nijerya’da parladı

Beşiktaş'ın ikinci kaptanı Wilfred Ndidi, milli görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. 29 yaşındaki orta saha, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın kendi sahasında Tanzanya'yı 3-1 yendiği grup maçına mührünü vurdu. 1 asist yapan, 2 kilit pas atan tecrübeli futbolcu Sofascore verilerine göre maçı 8.1 reytingle tamamladı. Nijerya'nın gollerini Alhassan Yusuf ve Arokodare (2) attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Wilfred Ndidi Nijerya’da parladı
Beşiktaş'ın ikinci kaptanı Wilfred Ndidi, milli görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. 29 yaşındaki orta saha, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın kendi sahasında Tanzanya'yı 3-1 yendiği grup maçına mührünü vurdu. 1 asist yapan, 2 kilit pas atan tecrübeli futbolcu Sofascore verilerine göre maçı 8.1 reytingle tamamladı. Nijerya'nın gollerini Alhassan Yusuf ve Arokodare (2) attı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den golcü hamlesi!
F.Bahçe'ye Brezilyalı orta saha!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Devletimiz unutmaz! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın firari faili ile 2 şüpheli 11 yıl sonra Tatvan’da yakalandı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz sürüyor!
İsveç, Bosna Hersek'i mağlup etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri İsrail'i devirdi! Potanın Perileri İsrail'i devirdi! 00:57
Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana 22:49
Bizim Çocuklar Fransa maçına hazır! Bizim Çocuklar Fransa maçına hazır! 22:46
MKE Ankaragücü'nde Karatepe ile yollar ayrıldı! MKE Ankaragücü'nde Karatepe ile yollar ayrıldı! 22:43
Körfez Basket, G.Saray'ı son saniyede yıktı! Körfez Basket, G.Saray'ı son saniyede yıktı! 20:48
Trabzonspor deplasmanda mağlup! Trabzonspor deplasmanda mağlup! 18:47
Daha Eski
"Tek çiçekle bahar gelmiyor" "Tek çiçekle bahar gelmiyor" 18:12
Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... Transferde flaş gelişme! Fabio Miretti... 17:12
Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor Cimbom Samsun maçına hazırlanıyor 15:40
Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! Kara Kartal'da Konyaspor mesaisi! 15:36
Anadolu Efes'te Fernando şoku! Anadolu Efes'te Fernando şoku! 15:34
Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! Kislyak'tan G.Saray'a transferi için açıklama! 15:23