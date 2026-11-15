Wilfred Ndidi Nijerya’da parladı

Beşiktaş'ın ikinci kaptanı Wilfred Ndidi, milli görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. 29 yaşındaki orta saha, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın kendi sahasında Tanzanya'yı 3-1 yendiği grup maçına mührünü vurdu. 1 asist yapan, 2 kilit pas atan tecrübeli futbolcu Sofascore verilerine göre maçı 8.1 reytingle tamamladı. Nijerya'nın gollerini Alhassan Yusuf ve Arokodare (2) attı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın ikinci kaptanı Wilfred Ndidi, milli görevi başarılı bir şekilde yerine getiriyor. 29 yaşındaki orta saha, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın kendi sahasında Tanzanya'yı 3-1 yendiği grup maçına mührünü vurdu. 1 asist yapan, 2 kilit pas atan tecrübeli futbolcu Sofascore verilerine göre maçı 8.1 reytingle tamamladı. Nijerya'nın gollerini Alhassan Yusuf ve Arokodare (2) attı.