Miretti hırs küpü

Beşiktaş 22 Kasım Pazar günü Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Takımla çalışmalara başlayan Fabio Miretti'nin hırslı ve istekli olması teknik heyeti memnun etti. Kartal 2 günlük iznin ardından salı günü çalışmalarına devam edecek.

10 NUMARADA OYNAYACAK

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Konyaspor maçı öncesi sakatlığını atlatan Fabio Miretti ile özel olarak ilgileniyor. 48 yaşındaki teknik adamın, kart cezalısı kaptan Orkun'un yokluğunda İtalyan oyuncuya 10 numara pozisyonunda ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Juventus'tan kiraladığı 23 yaşındaki orta saha, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 317 dakika süre bulurken, gol katkısı yapamadı.