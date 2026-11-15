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Süper kaptan

Kaptan Orkun Kökçü, 2026’da 10 büyük ligde en fazla skor katkısı (27) üreten üçüncü orta saha oyuncusu oldu. Barcelona’da forma giyen Fermin Lopez (34) zirvede, M.United Kaptanı Bruno Fernandes (28) ikinci sırada yer aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 06:50
Süper kaptan

2026 yılında siyah-beyazlı formayla göz kamaştıran bir performans sergileyen Orkun Kökçü, dünya yıldızlarıyla yarışıyor. Beşiktaş Kaptanı, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla skor üreten üçüncü orta saha oyuncusu oldu. 25 yaşındaki milli oyuncu, 37 karşılaşmada 27 gole doğrudan etki etti. La Liga devi Barcelona'nın 23 yaşındaki yıldızı Fermin Lopez, 45 maçta 34 gole katkı sunarak zirvede yer aldı. Manchester United Kaptanı Bruno Fernandes ise 33 müsabakada 28 gole katkıda sağlayıp ikinci sırayı kaptı. Orkun Kökçü bu sezon 2 kulvarda forma giydiği 16 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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