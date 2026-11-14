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Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! İşte sonraki satıştan elde edilecek gelir

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Keny Arroyo, Cruzeira'daki form grafiğiyle dikkat çekiyor. Ekvadorlu kanat oyuncusu için 45 milyon euro altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini duyuran Cruzeiro'nun, satışı gerçekleştirmesi durumunda siyah-beyazlılar da transferden önemli bir gelir kazanacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 11:06
Beşiktaş'ta Keny Arroyo sevinci! İşte sonraki satıştan elde edilecek gelir

Beşiktaş'tan ayrılarak Brezilya Serie A ekiplerinden Cruzeiro'nun yolunu tutan Keny Arroyo, Brezilya'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

20 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun transfer piyasasında ilgi görmes, siyah-beyazlı kulübü de yakından ilgilendiriyor.

Genç oyuncunun Avrupa'ya olası transferinden Beşiktaş'ın kasasına yeni bir gelir girebilir.

Arroyo'nun Cruzeiro'ya transferi sırasında Beşiktaş, 8 milyon euro bonservis bedeli kazanmıştı. Futbolcunun 25 maçta forma giyme şartını yerine getirmesiyle sözleşmedeki 500 bin euroluk bonus da devreye girdi. Böylece siyah-beyazlıların bu transferden elde ettiği toplam gelir 8,5 milyon euroya ulaştı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Posta'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın anlaşma kapsamında Keny Arroyo'nun bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Cruzeiro ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yüksek bir bedelle Avrupa'ya gitmesi durumunda siyah-beyazlılar da bu transferden kazanç sağlayacak.

2026'DA 16 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Keny Arroyo, 2026 yılında Cruzeiro formasıyla ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekti. Tüm kulvarlarda 52 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 8 asist kaydetti.

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