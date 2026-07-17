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Beşiktaş'tan Elye Wahi atağı!

Beşiktaş yönetimi, Eintracht Frankfurt’un Fildişi Sahili asıllı Fransız golcüsü Elye Wahi'yi gündemine aldı. Alman basını, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığını ve Bundesliga temsilcisinin 20 milyon euro bonservis talep ettiğini aktardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Elye Wahi atağı!

Dusan Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro maaş teklifinde bulunan ve Sırp golcüden haber bekleyen siyah beyazlı yönetim, diğer yandan alternatif golcü arayışlarına devam ediyor. Beşiktaş transfer komitesinin rotasını Bundesliga'ya çevirdiği ileri sürüldü. Bild'de yer alan habere göre; Kara Kartal, Eintracht Frankfurt'ta kariyerini sürdüren Elye Wahi'yi transfer listesine ekledi. Haberde Fildişi Sahili asıllı Fransız golcünün temsilcileri ile görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Siyah beyazlı yönetimin hücum hattına güç ve hareketlilik kazandırmak amacıyla 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Eintracht Frankfurt'un Elye Wahi için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, transferin maliyetini sponsor desteği ve farklı ödeme seçenekleriyle karşılamayı planlıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan yıldız forvetin Bundesliga ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ'Nİ TERCİH ETTİ

Küçüklüğünden itibaren Fransa Milli Takımı'nın alt kademelerinde forma giyen Elye Wahi, kısa süre önce Fildişi Sahili Milli Takımı'nı tercih etmişti. 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Ekvador ve Curaçao, son 32'de ise Norveç karşısında milli formayı giyen 23 yaşındaki forvet toplam 109 dakika süre aldı. Wahi Fildişi Sahili adına gol katkısı yapamadı.

84.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Elye Wahi Beşiktaş forması giyen ve 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Emmanuel Agbadou'nun yakın arkadaşı. Potansiyeli yüksek olan genç forvete 3 farklı kulübün bugüne kadar toplamda 84.5 milyon euro bonservis ödemesi dikkat çekti. Yıldız forvet için en yüksek bedeli veren kulüp ise 2023'te 30 milyon euro ile Lens oldu.

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