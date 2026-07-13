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Beşiktaş'a transferde Terem Moffi müjdesi!

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Nice'te forma terleten 27 yaşındaki forvet Terem Moffi'yi listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 19:57 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 22:38
Beşiktaş'a transferde Terem Moffi müjdesi!

Bir yandan serbest oyuncu konumundaki Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen siyah beyazlılar, diğer yandan alternatif golcü arayışlarına devam ediyor. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Nice'te kariyerini sürdüren Terem Moffi'yi transfer listesine eklediğini öne sürdü. Haberde 27 yaşındaki golcünün takımdan ayrılmak istediği ve uygun teklif geldiği takdirde Fransız temsilcisinin bu ayrılığa sıcak bakacağı ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı forvet ocak ayında Porto'ya kiralanmıştı. Terem Moffi'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

HAVADAN ETKİLİ

Fiziksel ve atletik özellikleriyle öne çıkan Nijeryalı forvet, kanatlardan orta yapan takımlarda etkili bir performans sergileyebiliyor.

1.88'lik boyunun verdiği avantajla hava toplarında rakip için tehdit oluşturuyor.

Son dönemde yaşadığı diz sakatlıkları, eski ritmini yakalamasına engel oldu. Savunma arkasına sık sık koşu atan Moffi'nin ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek.

5 KEZ AĞLARI SALLADI

Terem Moffi geçen sezonun ilk yarısını Fransa'da, ikinci devresini ise Portekiz'de geçirdi. Nice'te toplam 19 maçta forma şansı bulan deneyimli golcü 4 kez ağları havalandırdı.

Kış döneminde Fransız ekibinin Portekiz devine kiraladığı Nijeryalı forvet, süre aldığı 11 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Porto ligde sezonu şampiyonlukla noktalamıştı.

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