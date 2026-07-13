Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında var olmak için güçlü bir kadro oluşturmaya başlayan Beşiktaş yönetimi, ünlü yıldızlarla dirsek temaslarını sürdürüyor. Salih Özcan, Alexander Nübel, Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar'a imza attıran, Leandro Trossard ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, ataklara yön verecek beyni Almanya'da buldu. Borussia Dortmund'la olan mukavelesi biten ve boşa çıkan Julian Brandt ana hedef olarak belirlendi.

GİZLİ OPERASYON

Beşiktaş'ın işi zora sokmamak adına transfer operasyonunu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi. Alexander Nübel'in kadroya kazandırılmasında başrolü oynayan Eduard Graf'ın, 30 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek için harekete geçtiği aktarıldı. Alman futbolcunun teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun aradığı 'tempolu ve mobil 10 numara' tanımına tam uyduğu ifade edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brandt'ın bonservisinin elinde olması, siyah beyazlıların iştahını kabartıyor.

SALİH ÖZCAN KOZU

Brandt ile Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan'ın dostlukları transferde avantaj olarak görülüyor. Siyah beyazlı yönetimin milli futbolcuyu, Juliand Brandt'ı ikna aşamasında koz olarak kullanacağı öğrenildi. Brandt, Niklas Süle ve Salih Özcan Eintracht Frankfurt maçının ardından tribünleri selamlayıp Borussia Dortmund'a veda etmişti.

DEVLERİN DE RADARINDA

Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'nın köklü kulüpleri de Alman 10 numarayı radarına aldı. Premier Lig temsilcisi Leeds United, Hollanda ekibi Ajax ve La Liga'dan Real Betis de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

15 GOLE KATKI YAPTI

Julian Brandt geçen sezon Borussia Dortmund'da skorer kimliğiyle beğeni topladı. 3 ayrı kulvarda toplam 41 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki yıldız, 11 kez ağları havalandırdı. 4 de asist yapan Alman futbolcu, Dortmund adına 15 gole katkı sundu.