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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı!

Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Dusan Vlahovic’in teklife olumsuz yaklaşmasının ardından ünlü futbolcu Romelu Lukaku için harekete geçti. Napoli ile temasa geçen yönetim, 32 yaşındaki Belçikalı golcü ile için detaylı çalışmalar yapıyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı!

Forvet transferinde görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın rotası Romelu Lukaku'ya çevrildi. Dusan Vlahovic'le yapılan görüşmelerde henüz somut bir yanıt alınamaması ve olumsuz geri dönüşlerini göz önünde tutan yönetim alternatifleri belirledi. Kara Kartal'da forvet transferindeki B planı Romelu Lukaku oldu. Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan deneyimli yıldızla ilk temaslar kuruldu. 1 haftadır Leandro Trossard transferini bitirmek için ABD'de yoğun çalışmalar yürüten siyah- beyazlılar, Romelu Lukaku ile de yakından ilgilenmeye başladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için hem Napoli ile görüşecek hem de oyuncunun temsilcisiyle temas kuracak. Aynı zamanda yıldız forvetin sakatlık ve sağlık raporları da detaylıca incelenecek. Şu anda Dünya Kupası'nda olan Lukaku'nun sakatlık problemi gözükmüyor. Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli golcü, yeni bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Napoli'den ayrılmayı düşünen ünlü yıldızın gelecek teklifleri değerlendirdiği ve turnuva sonrası kariyeriyle alakalı karar vereceği dile getirildi.

ITALIANO İYİ TANIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Romelu Lukaku'yu yakından tanıyor. Lukaku'nun Serie A'da İnter ve Napoli'de oynadığı dönemlerde birçok kez rakip olan İtalyan teknik direktör, transfere sıcak bakıyor. Belçikalı golcüyü çok iyi bilen İtaliano'nun forvet transferine büyük önem veriyor.

BÜYÜK BAŞARILAR

Romelu Lukaku kariyeri boyunca önemli işlere imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, İtalya'da İnter ve Napoli ile şampiyonluklar yaşadı. Ayrıca Belçika'da da Anderlecht ile 2 şampiyonluğa imza attı. Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Lukaku, gol krallığı da elde etti.

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