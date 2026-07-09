Transferde ardı adına atımlar atan Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu. Savunma hattına mutlaka takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, Başakşehir'in 27 yaşındaki stoperi Jerome Opoku'yu yakından izliyor. Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılan deneyimli defans oyuncusu için girişimler hız kazandı. Başakşehir'le Haziran 2027'ye kadar kontratı olan Opoku için temaslar sürüyor. Tecrübeli stoperin de Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

SOL BEKTE DE GÖREV YAPIYOR

Sol stoper olarak oynayan Ganalı yıldız, aynı zamanda sol bekte de şans bulabiliyor. 1.97 boyundaki dev stoper, Temmuz 2024'ten beri Başakşehir'in kadrosunda yer alıyor. Son 2 sezonda turuncu-lacivertli formayla 115 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen ve Gana'nın 2026 Dünya Kupası'nda yer alan Opoku, golcü kimliğiyle de öne çıkıyor. Hava toplarında etkili olan başarılı savunmacı, 8 gol atıp 7 asist yaparak Başakşehir'de öne çıkmayı başaran isimlerdendi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Jerome Opoku, Başakşehir'de gösterdiği başarılı performans sonrası Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katıldı. Son 32 turuna yükselen Gana'da 4 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki stoper, başarılı bir performans gösterdi.

COMO DA PEŞİNDE

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Jerome Opoku'yu yakından takip ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak İtalyan ekibi, defans hattına takviye planlıyor. Como, Başakşehir'den Opoku'yu transfer listesinde tutuyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

RAMS Başakşehir'deki performansıyla beğeni toplayan Jerome Opoku, savunmadaki çok yönlü yapısıyla göze çarpıyor. Sol stoperde yer alan 1.97'lik futbolcu, sol bekte de şans bulabiliyor. Aynı zamanda hem savunmada hem de hücumda hava toplarına hakim olan Opoku, adeta bir joker gibi oynuyor.