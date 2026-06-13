Beşiktaş'a Ganalı kanat: Abdul Fatawu

Kadroda kanatlara mutlaka takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Leicester City'den Abdul Fatawu ile yakından ilgileniyor. Bir süredi Ganalı futbolcu için girişimlerini başlatan siyah-beyazlılar, temaslarını yoğunlaştıracak. 10+4 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Leicester City'ye teklifini yineleyecek. İngiltere'de League One'a kadar düşen ve sıkıntılı bir süreçten geçen Leicester'da birçok oyuncu ayrılacak. Fatawu da ayrılmak istiyor.

Normal şartlarda kulübü Leicester City ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Ganalı yıldız, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde olan 22 yaşındaki sağ kanat, şu anda Gana Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda bulunuyor. Fatawu'yu ayrıca İngiltere Premier Lig'den Everton ve Almanya Bundesliga'dan RB Leipzig takımları da istiyor. Beşiktaş'ın 2026 Dünya Kupası bitene kadar bu transferde bir netice almaya çalışacağı ifade edildi.

İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Gana Milli Takımı'nda forma giyen Abdul Fatawu, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. 2022 Dünya Kupası'nda da 1 maçta forma giyen genç sağ kanat, ikinci kez Dünya Kupası'na katılma heyecanı yaşıyor. Beşiktaş da Fatawu'yu bu dev kupada yakından izleyecek.

SPORTING'DEN İNGİLTERE'YE

Ganalı futbolcu Abdul Fatawu, futbol kariyerine Portekiz'de Sporting Lizbon takımında başladı. Sporting'in altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2024 yılında İngiliz temsilcisi Leicester City tarafından 16.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer edildi.