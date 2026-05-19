Necip kariyerini noktaladı

Sergen Yalçın tarafından sezon ortasında kadro dışı bırakılan ve kalan bölümde takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı. Aralık 2025'te futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Beşiktaş'ın sembol oyuncularından Necip Uysal, siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Necip, 12 yaşında girdiği Beşiktaş'ın kapısından 35 yaşında çıktı ve 18 teknik direktör, 6 başkanla çalıştı.