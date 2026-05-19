Devam etmek istemedi

Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu ve "Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler geldi. Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Önümüzdeki sezon da tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hoca da bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık. Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi! Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladık. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız. Şenol Güneş'i çok severim ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum!" dedi.