İnanmazsa bırakır

Teknik direktör Murat Şahin, başarısız neticeler sonrası tepkilere hedef olan meslektaşı Sergen Yalçın'a destek verdi. 53 yaşındaki teknik adama sabır gösterilmesi gerektiğini ifade eden Murat Şahin şöyle konuştu: "Sergen Yalçın, Beşiktaş'a asla zarar vermek istemez. Hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerinde kupalar kazanmış, efsane bir isimden bahsediyoruz. Kesinlikle devam etmeli. Sezon sonunda kendi değerlendirmesini yapar. Başarılı olamayacağını düşündüğü anda zaten görevi kendisi bırakır. Açıklamalarından biraz üzgün ve kırgın olduğunu anlayabiliyorum. Sergen Yalçın ile başlanmalı ve bitirilmeli. Bitirilecekse de beraber başlanmalı."

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Murat Şahin, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yaptı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemesinde pay sahibi oldu.