Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Raphael Guerreiro atağı!

Beşiktaş, Bayern Münih’le kontratı sezon sonunda bitecek Portekizli sol bek Guerreiro’yu takip ediyor. 32 yaşındaki yıldıza teklif götürülmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Gelecek sezon güçlü bir kadro kuracak siyah-beyazlılar sol bek için takviye yapacak. Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Raphael Guerreiro'yu listesine ekleyen Kartal, hızlıca harekete geçecek. Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki Portekizli sol beke bonservis ödenmeyecek olmasından dolayı ilk olarak bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Değeri 6 milyon euro olan tecrübeli futbolcuyla temaslar başlayacak. Yıldız isme birçok teklif var.

BENFİCA DA LİSTESİNE YAZDI

Bayern Münih'te 3 senedir forma giyen ve önemli başarılar kazanan Guerreiro'ya ABD ve Suudi Arabistan'dan da teklifler geldi. Ancak Portekizli yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini iletti. Şu aşamada Guerreiro'yu ülkesi Portekiz'den Benfica da yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın 2026 Dünya Kupası başlamadan önce 32 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Raphael Guerreiro'nun cumartesi günü Bundesliga'nın son haftasındaki Köln maçıyla Bayern'e veda etmesi bekleniyor.

BUNDESLİGA'DA PARLADI

Raphael Guerreiro, kariyerindeki en başarılı dönemlerini Almanya'da Bundesliga'da geçirdi. 2016-2023 arasında Borussia Dortmund'da 224 maça çıkan Guerreiro, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı. Bayern Münih'te de son 3 maçta 93 maçta yer alan Portekizli sol bek, 2 şampiyonluk ve 1 Almanya Süper Kupası kaldırdı.

PORTEKİZ'DE TARİH YAZDI

Portekiz Milli Takımı'nda 12 senedir forma giyen Raphael Guerreiro, EURO 2016'da şampiyon olurken 2019'da da UEFA Uluslar Kupası'nda zafer yaşadı. 2 kez Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayan 32 yaşındaki sol bek, 65 maçta 4 gol, 13 asistle önemli katkı verdi.

QUARESMA'DAN REFERANS

Siyah-beyazlılar geçmiş dönemde kadrosunda yer alan unutulmaz Portekizli yıldızlarıyla Raphael Guerreiro'yu ikna edecek. Özellikle Ricardo Quaresma ile iyi bir iletişimi olan Guerreiro'nun Beşiktaş'a gelmeyi kabul edebileceği dile getirildi.

DİĞER
