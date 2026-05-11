Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta kritik gün 15 Mayıs! Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşecek

Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, 15 Mayıs’ta oynanacak Rizespor karşılaşmasının ardından bir araya geleceği öğrenildi. Kritik görüşmede Yalçın’ın takımdaki geleceğinin netlik kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 07:03
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanacak. Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya gelecek.

Kartal, 15 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-Beyazlı camiada gözler şimdi Karadeniz deplasmanının ardından yapılacak kritik toplantıya çevrildi.

Mücadelenin hemen sonrasında ise yönetim cephesinde önemli kararların alınmasının beklendiği öğrenildi. Özellikle gelecekle ilgili atılacak adımların bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'taki geleceği yapılacak görüşmenin ardından kesinlik kazanacak.

Tarafların sezon planlaması, kadro yapılanması ve kulübün kısa vadeli hedefleri üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştireceği ifade edildi. Camiaya yakın isimler Beşiktaş'ın geleceğine dair sağlıklı yorum yapabilmek için söz konusu toplantının sonucunun beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

