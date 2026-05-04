İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Marcelo Guedes, siyah-beyazlı takımda geçirdiği günleri özlemle anıyor. Beşiktaş formasını giydiği için gururlu olduğunu vurgulayan efsane savunmacı, "Beşiktaş'ta çok kupalar kazandık. Taraftarın hala ilgisini ve sevgisini görüyoruz. Onların beni hatırlıyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı tabii ki takip ediyorum. Kalbimde yeri bambaşka" dedi. Marcelo "Fiziğin halen iyi durumda. Beşiktaş savunmasında yeniden oynamak ister misin?" sorusuna da "Kontrat göndersinler hemen imzalarım" yanıtını verdi.

HOLOSKO'NUN ÖZLEMİ

Filip Holosko, Beşiktaşlı taraftarları özlediğini söyledi. Ailesiyle Prag'da yaşadığını belirten Holosko, "Uzun yıllar buradaydım. Beşiktaş taraftarı hep bana destek verdi. Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal. 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli ile lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Beşiktaş yeni sezonda inşallah kupalar kazanır" şeklinde konuştu.