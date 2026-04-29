Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı! Transferde flaş gelişme

Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı! Transferde flaş gelişme

Forvet hattına takviye yapacak Beşiktaş’ta gözler Napoli’den ayrılmak isteyen Romelu Lukaku’ya çevrildi. 32 yaşındaki Belçikalı forvet için sezon sonunda harekete geçileceği kaydedildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'tan Romelu Lukaku harekatı! Transferde flaş gelişme

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş forvete takviye yapmak istiyor. Siyah- beyazlılarda birçok isim transfer listesinde yer alırken, Romelu Lukaku adı ön plana çıktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da daha önce olumlu görüş bildirdiği 32 yaşındaki Belçikalı forvet, sezon sonunda Napoli'den ayrılmayı planlıyor. İtalyan kulübünde bu sezon sakatlıklar ve teknik ekipler yaşadığı sorunlar nedeniyle formasından uzak kalan Lukaku, kariyerine yeni bir takımda devam etmeyi hedefliyor.

NAPOLI VEDAYA SICAK

Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Romelu Lukaku'nun Napoli ile yollarını ayırmak istediği vurgulandı. Deneyimli yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyon olan Napoli'de 36 maçta 14 gol, 10 asistle 24 gole direkt katkı yaparak dikkat çekti. Napoli'nin de Lukaku'nun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki yıldızın şu anda gelecek tekliflere hazır olduğu ve kariyerinde farklı bir yol çizeceği aktarıldı. Beşiktaş'ın da sezon sonunda temaslar kurarak görüşmeleri başlatmak istediği bildirildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Romelu Lukaku bu sezon Napoli'de sadece 7 maçta oynadı. Belçikalı yıldız, Serie A'da 5 mücadelede 1 gol atarken, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de birer maçta süre aldı. Lukaku dönem dönem Conte ile de sorun yaşadı.

MÜTHİŞ BİR KARİYER

Avrupa futbolunun önde gelen golcüleri arasında yer alan Romelu Lukaku, kariyeriyle dikkat çekiyor. Özellikle İtalya'da şampiyonluklar kazanan Belçikalı yıldız, hem Napoli hem de İnter ile Serie A'da zirveye çıktı. Chelsea ile de FA Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldıran Lukaku, kariyerinin başında Belçika'da Anderlecht'le 2 şampiyonluk yaşadı, gol krallığı kazandı.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖVGÜLER

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce Romelu Lukaku için övgü dolu sözler kullanmıştı. Belçikalı yıldızın forvetteki meziyetlerinden övgüyle bahseden Sergen Yalçın'ın kendi takımında çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket etmesi bekleniyor.

SAĞLIK RAPORU ÖNEMLİ

Romelu Lukaku, Napoli'de bu sezon sakatlıklarla uğraştı. İtalyan ekibinde formasından uzak kalan Lukaku'nun sağlık raporları büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın da transfer görüşmeleri yapması halinde sağlık ekibiyle beraber Lukaku'nun sakatlığı ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgi toplayacak.

