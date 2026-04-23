Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Corendon Alanyaspor maçı ilk 11'ini belirledi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına haftalar öncesinden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi vizesini kapmak istiyor. Kartal çeyrek finalde bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş yapacak. Dördüncü hakem ise Turgut Doman.

TEK EKSİK KARTAL KAYRA

Süper Lig'de pazar günü kötü oyun sonrası Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, kupada yarı final vizesi alarak taraftarlarından özür dilemek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Türkiye Kupası bizim için Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Kazanmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı. Kartal'da kritik müsabaka öncesi tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz takımını yalnız bırakacak.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyahbeyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Hwang, Güven