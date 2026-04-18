Öncelik Samsun

Sezonu kupayla kapatmak için Türkiye Kupası’nı öncelikli hedef olarak belirleyen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, “Öncelik Samsunspor maçı. Daha sonra Alanyaspor’a odaklanacağız” dedi
Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 06:50
Şampiyonluğa havlu atan Beşiktaş, sezonu kupayla kapatmak için Ziraat Türkiye Kupası'nı öncelikli hedef olarak belirledi. Yönetimin de önceliği kupa... Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, 23 Nisan'da oynanacak olan Alanyaspor maçını düşünmüyor. Öğrencilerinden de bu maçı akıllarından çıkarmalarını ve yarın oynanacak olan Samsunspor maçına tam konsantre olmalarını istedi. Yalçın, dünkü idmanda; "Öncelik Samsunspor maçı. Daha sonra kupadaki Alanyaspor maçına odaklanacağız. Tabii ki Türkiye Kupası şu anda en büyük hedefimiz. Ancak ligi de es geçemeyiz ve Samsunspor'u geçelim sonrasında kupaya hazırlanalım" dedi.