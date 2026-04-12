Güney Kore'de gündem Hyeon-Gyu Oh!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda dakika 33 ve 59'da fileleri sarsan Hyeon-Gyu Oh'un performansı, ülkesinde gündem oldu. Yıldız santrforun Beşiktaş kariyerinde ilk kez iki gol atması, ülkesi Güney Kore'de manşetleri süsledi.

Joongang'ın haberinde; "Türkiye'de gol fırtınası... Beşiktaşlı Oh, iki gollü performansıyla göz kamaştırdı. Rakipleri tereddütsüz şutlarıyla tehdit eden Hyeon-gyu Oh, ikinci yarının 14. dakikasında maçın belirleyici golünü kaydetti." ifadeleri yer aldı.

Mydaily ise 24 yaşındaki forvetin attığı 2 golü okurlarına "Çok gollü patlama" manşetiyle duyurdu. Yapılan değerlendirmede Oh'un ilk kez birden fazla gol atarak Süper Lig'deki serisini başka bir seviyeye taşıdığı vurgulandı.