Ramazan barış getirdi

Siyah-beyazlı camiada son haftalarda yaşanan çarpıcı değişim sonrası yönetim ile taraftar arasındaki barış sağlandı. Başkan Serdal Adalı'nın Kocaeli deplasmanına gitmesi, taraftarla buzları eritti.

Takımın gidişatından memnun olmayan ve o güne kadar tribünlerde yüksek sesle 'istifa' sloganları atan siyah-beyazlı futbolseverler, Adalı'yı taraftar otobüsünde karşılarında görünce takıma ve yönetime inanmaya başladı. Adalı'nın bu tavrı, tepkiyi sevgiye dönüştürdü. Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar organizasyonları da camiayı 'tek yumruk' yaptı.

MALİ YAPIYI DÜZELTECEĞİZ

Kış döneminde yaptığı takviyelerle futbol takımını ayağa kaldıran Adalı, diğer yandan Beşiktaş Kulübü'nün mali yapısını güçlendirmek çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Adalı yaptığı açıklamada "Çok ciddi şekilde arsa arayışımız var. Buradan gelecek parayla Beşiktaş'ın mali yapısını düzelteceğiz, hem de yatırım yapacağız" şeklinde konuştu.