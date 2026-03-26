Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Huzuru bulamadı

Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva’nın Benfica’daki performansı sorgulanmaya başladı. 12 maçta sadece 2 gol kaydedebilen Portekizli futbolcu şiddetli eleştirilere hedef oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yıldızı barışmayan ve siyah-beyazlı takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva ocak ayında eski takımı Benfica'ya geri dönmüştü. 32 yaşındaki futbolcunun Portekiz devinde de aradığı huzuru bulamadı.

12 resmi maçta sadece 2 kez ağları sallayan ve beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli 10 numara, hem taraftarların hem de yorumcuların eleştirilerine hedef oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Rafa Silva'ya ünlü teknik adam tarafından ültimatom verildiği öğrenildi. Portekiz basınında yer alan haberde; tecrübeli futbolcudan sezon sonuna kadar kendisinden istenilen futbolu sergilemesi beklenildiği vurgulandı.

BENFİCA'NIN YILDIZI DEĞİL

Portekiz'de yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, Rafa Silva'ya sert sözlerle yüklendi. Figueiredo, "Rafa Silva, Benfica'nın yıldızı değil. O, Benfica'nın futbolunu değiştirmek için gelmedi. Beşiktaş'taki sorunlarına son vermek için bu hamleyi yaptı" ifadelerini kullandı.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Portekiz devi Benfica kış transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu için siyah- beyazlı kulübe yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği ayrıca 2 milyon euro değerinde bonus maddesi de bulunuyor.

