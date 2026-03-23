Beşiktaş'ta Felix Uduokhai için transferde sıcak gelişme!

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan 20.7 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna dahil eden Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu. Rusya Ligi temsilcisi Felix Uduokhai için harekete geçti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan 28 yaşındaki Alman stoperle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetimi, Felix Uduokhai'yi geçen yıl yaz ayında Bundesliga ekibi FC Augsburg'tan renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlıların kasasından bu transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı. Bu sezon 19 maçta görev alan tecrübeli savunmacı, toplam 1395 dakika sahada kaldı.