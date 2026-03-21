Beşiktaş kazanmak için oynar!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, açıklamalarda bulundu. Milli ara sonrasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine değinen Daltaban, şunları söyledi: "Fenerbahçe ve derbiler bizim her zaman kazanmaktan başka bir şey düşünmediğimiz olgulardır. Senelerce bu derbileri yaşadık. Beşiktaş sahaya kazanmak için çıkar. Bizim tek arzumuz bütün maçlarımızı kazanmak. Teknik taraflarla hocamız, teknik kadromuz gerekli detayları oyunculara verecek ama Beşiktaş bütün derbileri kazanmak için çıkar."

KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Kaliteli bir takıma sahip olduklarını da belirlen Hakan Daltaban, "Camiamızın şunu çok iyi bilmesini istiyorum; Biz çok iyi bir takımız. Başkanıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcularıyla ve tribünleriyle... Biz bu birlik beraberliği sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Camiada birlik beraberliği sağlamak adına gerek tribünlerle, gerek takımla, gerek teknik kadroyla biz ayrı bireyler, ayrı birimler değiliz. Çok değerli bir yönetim kurulumuz var. Hepsi çok fedakarca çalışan çok saygın insanlar" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR MÜCADELE EDEN İSMİ SEVER

Hakan Daltaban, "Şair demiş ki 'Formanda ter olmaya geldim'. Bizim için önemli olan sahada mücadele eden oyuncularımızın 90 dakika kazanma hırsıyla terinin son damlasına kadar mücadele ediyor olması. Bizim için anlamlı olan buydu. İyi oynayanları, kötü oynayanları futbol kamuoyu takdir eder ama bizim için mücadele önemlidir. Beşiktaş camiası ve tribünleri de tarih boyunca formasının son ter damlasına kadar ıslatan oyuncuları sever" açıklamasını yaptı

BAYRAMINIZI KUTLARIM

Daltaban, "Öncelikle Beşiktaş ailemin sonra futbol kamuoyunun ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutlarım" dedi.