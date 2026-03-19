Beşiktaş'tan transferde Bayer Leverkusen çıkarması!

Yeni transferleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Kartal'ın hedefinde Bundesliga'dan önemli isimler bulunuyor. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, 14 Mart'ta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı maçı yerinde takip etti.

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle başlayan hareketlilikte göze kestirilen oyuncular arasında Leverkusen'den Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrik Schick bulunuyor. Çek forvet Schick, başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği isimlerden... Siyah-beyazlılar daha önce de girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcuya odaklanmış durumda. Ayrıca yine yazın gündemde bulunan kanat oyuncusu Terrier de gözlem altına alındı. Yeniden listede bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.