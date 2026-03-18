Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın Salih Özcan takibi! Bedelsiz gelecek

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Özcan'ı takip ediyor. Borussia Dortmund'dan ayrılacak 28 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Siyah-beyazlı kulüp, yaz transfer dönemi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminde kritik hamleler yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde de çalışmalarını sürdürecek. Bu doğrultuda önemli bir isim gündeme geldi. Borussia Dortmund'la yollarını ayıracak olan Salih Özcan, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın uzun süredir ilgilendiği 28 yaşındaki orta sahayı sezon sonunda kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Salih'in de Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştığı bildirildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istediği vurgulandı. Kartal'da yaz transfer döneminin ilk hamlelerinden birinin Salih Özcan olması bekleniyor. Defansif orta saha olarak forma giyen tecrübeli yıldız, A Milli Takımımız için de son derece önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Vincenzo Montella da Salih'in form durumunu takip ediyor. 4 senedir Dortmund'da olan Salih Özcan 92 maça çıktı, 2 asist yaptı.

ORKUN VE NDİDİ İLE YAN YANA

Beşiktaş'ın sezon sonunda Salih Özcan'ı transfer etmesi halinde orta saha net olarak şekillenecek. Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi gibi iki önemli futbolcuya sahip olan siyah-beyazlıların Salih'i de merkeze katmayı planladığı aktarıldı. Yeni sezonda orta saha merkezinde Salih Özcan-Wilfred Ndidi-Orkun Kökçü üçlüsünün olması planlanıyor. Böylece siyah-beyazlıların yeni sezonda takıma ve orta sahaya güç katması hedefleniyor.

SEKİZ MAÇA ÇIKTI

Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund'da istediği süreleri bulamadı. Yalnızca 8 resmi maçta 32 dakika süre alabilen deneyimli orta saha, ayrılık kararı aldı. Öte yandan Alman kulübü Dortmund'da Salih'le yollarını ayırmaya karar verdi.

HEP ALMANYA'DA OYNADI

Borussia Dortmund'a veda edecek Salih Özcan kariyeri boyunca hep Almanya'da oynadı. Köln altyapısından yetişen Salih; Wolfsburg, Kiel, Köln ve Dortmund'da top koşturdu. Salih, Almanya'da 349 maça çıkarken 42 gol attı, 23 asist yaptı.

Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü | Trump NATO'dan ayırabileceğini söyledi
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 01:41
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 01:41
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... 01:41
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 01:41
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 01:41
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 01:41
Daha Eski
F.Bahçe, Nene'yle kazandı! F.Bahçe, Nene'yle kazandı! 01:41
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:41
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 01:41
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 01:40
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 01:40
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 01:40