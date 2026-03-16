Ziraat Türkiye Kupası
Maestro sahnede

Milli yıldız sol kanattan sıfıra yakın noktadan uzun yıllar unutulmayacak bir frikik golüne imza attı. Süper Lig’de bu sezon 5’inci golünü kaydeden Orkun, 12 gole direkt etki etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kaptan Orkun Kökçü Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor. Gençlerbirliği karşısında takımını orta sahada adeta maestro gibi organize eden 25 yaşındaki milli yıldız, başarılı performansını mükemmel bir golle taçlandırdı. 67'nci dakikada Tiago Djalo'nun düşürülmesiyle siyah-beyazlı takım serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü, sol kanattan sıfıra yakın noktadan uzun yıllar unutulmayacak bir frikik golüne imza attı, gözlerimizin pasını sildi. Teknik direktör Sergen Yalçın şık gol sonrası kenarda büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, 82'nci dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. Süper Lig'de bu sezon 5'inci kez ağları havalandıran Orkun Kökçü, 7 de asist yaptı ve 12 gole direkt etki etti. 25 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor maçında penaltıdan 1 gol kaydetmişti.

39 AY SONRA FRİKİK GOLÜ

Siyah-beyazlılar ligde yaklaşık 39 ay sonra frikikten ağları salladı. Son golü 2022 Aralık'ta Masuaku Adana Demirspor'a atmıştı.

İLK YARIDA ZORLANDIK

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü galibiyet sonrası şöyle konuştu: "İlk yarıda Galatasaray maçındaki gibi biraz zorlandık. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Topu daha fazla çevirmemiz gerekirken daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
