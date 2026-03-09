CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kartal’dan var talebi

Kartal’dan var talebi

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi sonrası TFF’den VAR (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kartal’dan var talebi

Siyah-beyazlı kulüp, G.Saray derbisi sonrası TFF'den VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TFF'den Süper Lig'de G.Saray'la oynadığımız maç sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini talep ediyoruz. VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır? VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

TFF'DE GÖREVLERİ VAR MI?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır? Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır? VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır? VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep ederiz."

