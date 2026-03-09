CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cerny hesabını kapattı

Cerny hesabını kapattı

Beşiktaş'ta son haftalarda performansında düşüş görülen Cerny, G.Saray derbisi sonrası kafa karıştıran paylaşım yaptı. Çekyalı futbolcu "Önemli olan, yağmurdan kaçma şansı varken bile seninle birlikte yağmurda durmayı seçen kişinin kim olduğudur" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra radikal bir kararla Instagram hesabını tamamen kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Cerny hesabını kapattı

Beşiktaş'ta son haftalarda performansında düşüş görülen Cerny, G.Saray derbisi sonrası kafa karıştıran paylaşım yaptı. Çekyalı futbolcu "Önemli olan, yağmurdan kaçma şansı varken bile seninle birlikte yağmurda durmayı seçen kişinin kim olduğudur" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra radikal bir kararla Instagram hesabını tamamen kapattı.

72'DE OYUNDAN ALINDI

Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Cerny, 72 dakika sahada kaldı ve yerini Cengiz'e bıraktı. Yaz döneminde Wolfsburg'tan kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, 23 maçta forma giydi.

Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38