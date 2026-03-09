Cerny hesabını kapattı

Beşiktaş'ta son haftalarda performansında düşüş görülen Cerny, G.Saray derbisi sonrası kafa karıştıran paylaşım yaptı. Çekyalı futbolcu "Önemli olan, yağmurdan kaçma şansı varken bile seninle birlikte yağmurda durmayı seçen kişinin kim olduğudur" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra radikal bir kararla Instagram hesabını tamamen kapattı.

72'DE OYUNDAN ALINDI

Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Cerny, 72 dakika sahada kaldı ve yerini Cengiz'e bıraktı. Yaz döneminde Wolfsburg'tan kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, 23 maçta forma giydi.