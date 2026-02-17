Başakşehir maçında kalesine duvar ören Ersin, Beşiktaş'ın kritik galibiyetinde başrolü oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçında ıslıklarla protesto edilen 24 yaşındaki file bekçisine hafta içinde yaptığı terapi işe yaradı. 4 önemli kurtarış yapan Ersin de 52 yaşındaki teknik adamı mahcup etmedi. 90 dakikanın ardından Orkun ve Oh, siyah-beyazlı kaleciyi taraftarlara alkışlattı.
