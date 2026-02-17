CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Terapi işe yaradı

Terapi işe yaradı

Başakşehir maçında kalesine duvar ören Ersin, Beşiktaş'ın kritik galibiyetinde başrolü oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçında ıslıklarla protesto edilen 24 yaşındaki file bekçisine hafta içinde yaptığı terapi işe yaradı. 4 önemli kurtarış yapan Ersin de 52 yaşındaki teknik adamı mahcup etmedi. 90 dakikanın ardından Orkun ve Oh, siyah-beyazlı kaleciyi taraftarlara alkışlattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Terapi işe yaradı
Başakşehir maçında kalesine duvar ören Ersin, Beşiktaş'ın kritik galibiyetinde başrolü oynadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçında ıslıklarla protesto edilen 24 yaşındaki file bekçisine hafta içinde yaptığı terapi işe yaradı. 4 önemli kurtarış yapan Ersin de 52 yaşındaki teknik adamı mahcup etmedi. 90 dakikanın ardından Orkun ve Oh, siyah-beyazlı kaleciyi taraftarlara alkışlattı.
Asensio eski hocasını pişman etti!
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Ramazan ayında marketler fiyatları sabitledi: TAKVİM etiketi takibe aldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor...
Spalletti'den flaş Osimhen ve Icardi sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:03
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 01:03
O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... O flaş listede F.Bahçe de yer aldı! En zor... 00:27
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? 00:27
Barça'ya deplasmanda Girona şoku! Barça'ya deplasmanda Girona şoku! 00:58
Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! Semih'li Cagliari Lecce'ye mağlup! 01:02
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:27
Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? Icardi'nin Juventus'a transferi neden olmadı? 00:27
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! Çağrı Balta'nın avukatından açıklama! 00:27
Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! Kupada son hafta maçlarının programı açıklandı! 00:27
Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 00:27
Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! Kasımpaşa evinde F. Karagümrük'ü yendi! 00:27