Haberler Beşiktaş Kartal Kayra özür diledi

Kartal Kayra özür diledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Kartal Kayra özür diledi
Kartal Kayra'nın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü gündem oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan 25 yaşındaki orta saha, "14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" dedi.
