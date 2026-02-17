20 yıl sonra ilk

Siyah-beyazlı yönetimin 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Genk'ten transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh, az zamanda çok iş başardı. Alanyaspor'a attığı enfes röveşata golüyle gözlerin pasını silen Güney Koreli golcü, Başakşehir karşısında da 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. 24 yaşındaki futbolcu, 20 yıl sonra bir ilke imza attı.

Hyeon-Gyu Oh, 2005-06 sezonunda Ailton'dan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk iki lig maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

SEMPATİK VE SKORER

Maçların öncesinde çıplak ayakla ısınan ve sempatik hareketleriyle siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Güney Koreli yıldız, 2 resmi karşılaşmada takımına 1 penaltı kazandırdı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 3 gole direkt katkıda bulunan Hyeon-Gyu Oh, Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham'ın yokluğunu hiç hissettirmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın yeni transferlerle daha da güçlendiklerini ve zamana ihtiyacı olduklarını söyledi.

YENİ ÇÖZÜM ÜRETİCİ

HYEON-GYU Oh'un göz kamaştıran performansı, ülkesi Güney Kore'de de geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki forvetin Türkiye'ye 'tam entegre olduğu' ve üst üste iki maçta gol bulmasıyla Beşiktaş'ın yeni çözüm üreticisi haline geldiği yazıldı. Yapılan yorumda "Kim Min Jae'nin başarısını gösterebilir" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM

2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedefleyen Güney Koreli yıldız, yeni takımındaki ilk galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kaptan Orkun Kökçü ile iyi anlaştığını ifade eden genç golcü, "Beşiktaş benim kaderim. Buraya gelmeyi çok istemiştim ve bu gerçekleşti.

Burada geçirdiğim her günden çok keyifliyim" diye konuştu.