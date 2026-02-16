Oh be Mustafa

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada siyah-beyazlıları RAMS Başakşehir karşısında forvetleri taşıdı. Kış döneminde Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen Hyeon-Gyu Oh, müthiş performansıyla zorlu müsabakaya damgasını vurdu. 43'üncü dakikada Opoku'nun büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güney Koreli golcü plase ile kaleci Muhammed'in yanından topu filelerle buluşturdu. Hyeon-Gyu Oh 58'inci dakikada ise şık bir topuk pası ile Orkun Kökçü'yü gördü. Kaptan da ağları sallayınca 24 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlı formayla ilk asistine imza attı.

MUSTAFA'DAN BİR İLK

Süper Lig'de geçen hafta Tüpraş Stadı'nda Corendon Alanyaspor karşısında röveşatayla fileleri havalandırarak siftah yapan Hyeon-Gyu Oh, böylece 2 haftada 3 gole katkıda bulundu, nokta atışı transfer olduğunu gösterdi. Son bölümü heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Hyeon-Gyu Oh'un yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu. 90+7'de sahne alan 18 yaşındaki forvet, Rashica'nın asistinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak son sözü söyledi ve takımına çok kritik 3 puanı getirdi. Büyük sevinç yaşayan Mustafa Hekimoğlu bu sezon ilk golünü kaydetti.