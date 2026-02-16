Kaptan Orkun sazı eline aldı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kaptan Orkun, 2026 yılında muhteşem performans sergilemeye devam ediyor. Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında 1'er gol atan 25 yaşındaki yıldız, Başakşehir'i de boş geçmedi, ligde 5'inci golünü kaydetti. Maç sonrası Mustafa'yı öven Orkun, "Çok yetenekli. Elimizden geldiğince onunla ilgilenmeye çalışıyoruz. Biz de o yollardan geçtik. Bende genç oyunculara karşı ayrı bir sevgi oluyor" dedi.

