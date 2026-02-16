Ersin kalesinde devleşti

Alanyaspor karşısında Güven Yalçın'dan yediği goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında Beşiktaş'ı ayakta tutan isimdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Toplam 4 kritik kurtarışla zorlu müsabakayı tamamlayan Ersin, sezonun en iyi performansını sergiledi. Siyah-beyazlı futbolseverler 90 dakikanın ardından deneyimli eldivene sevgi gösterisinde bulundu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.