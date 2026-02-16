CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ersin kalesinde devleşti

Ersin kalesinde devleşti

Alanyaspor karşısında Güven Yalçın'dan yediği goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında Beşiktaş'ı ayakta tutan isimdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Toplam 4 kritik kurtarışla zorlu müsabakayı tamamlayan Ersin, sezonun en iyi performansını sergiledi. Siyah-beyazlı futbolseverler 90 dakikanın ardından deneyimli eldivene sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Ersin kalesinde devleşti

Alanyaspor karşısında Güven Yalçın'dan yediği goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında Beşiktaş'ı ayakta tutan isimdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Toplam 4 kritik kurtarışla zorlu müsabakayı tamamlayan Ersin, sezonun en iyi performansını sergiledi. Siyah-beyazlı futbolseverler 90 dakikanın ardından deneyimli eldivene sevgi gösterisinde bulundu.

Tedesco kariyer zirvesine koşuyor!
Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22