Daha iyi olacak

Yalçın: “5 yeni oyuncuyla oynuyoruz. Takımımız daha güçlendi. Son dakikada kazanmak önemliydi. Yavaş yavaş daha iyi olacağız”
16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Yüzde 50 değişkenlik var takımda. Yeni oyuncularla oynuyoruz. İlk 20 dakika oyuncular zorlandılar. Ondan sonra toparladık. Her iki taraf da bireysel hatalardan ilk yarıda gol buldu. İkinci yarıya yine rakip iyi başladı. Sonra biz toparlandık. En önemlisi ise negatif olarak söylüyorum, yan toplarda ve duran toplarda zafiyet gösterdik. Son dakika kazanmak önemliydi. Devam ediyoruz. Oyuncularım çok mücadele etti. Devre arasında aldığımız oyuncuların hepsini oynatıyoruz. Bence oyuncuların kalitesi ve performansları beklentileri karşılayacak. Alışmaları zaman alacak. 5 yeni oyuncuyla oynuyoruz. Müthiş performans beklemek doğru değil. Takımımız güçlendi. Daha güçlü oynuyoruz. Yavaşa yavaş daha iyi olacağız."