90+7'de kanatlandı

Süper Lig'in 22'nci haftasında dün Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, ölüp ölüp dirildiği maçtan üç puanı çıkarmasını bildi. İlk düdükle berabere Başakşehir'in baskısına yanıt veremeyen siyah-beyazlılar, ilk tehlikeyi 4'üncü dakikada yaşadı, Fayzullayev'in topu direkte patladı. 36'da ise Djalo'nun hatasını Selke affetmedi ve Başakşehir'i öne geçirdi. 43'te ise Opoku'nun hatasını Oh değerlendirdi, skora yeniden denge geldi.

ATAMAYANA ATARLAR OLDU

İkinci yarıya yine Başakşehir, hızlı başladı. Shomurodov önce direğe sonra Ersin'e takıldı. 58'de atamayana atarlar kuralı işledi, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yle öne geçti. Gol sonrasında Nuri Şahin, tüm hamlelerini yaptı. 66'da oyuna giren Bertuğ Yıldırım, 88'de maçı 2-2'ye getirdi. Son sözü 90+7'de Mustafa Hekimoğlu söyledi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin puan kaybettiği haftayı karlı kapattı. Ersin Destanoğlu, 4 kurtarışla da maça damga vurdu.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ülkesine giden Ndidi'nin yanı sıra Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Cengiz'i kulübeye çekti. Formayı ise Murillo, Djalo, Toure ile Asllani'ye verdi.

DÖRT EKSİKLE ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroya almadı. Ndidi haricindeki diğer üç isim teknik heyetin kararı sonrasında karşılaşmanın listesine dahil edilmedi.