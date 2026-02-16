CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 90+7'de kanatlandı

90+7'de kanatlandı

Beşiktaş, ölüp ölüp dirildiği maçta üç puanı uzatmada aldı. Kara Kartal, geriye düştüğü maçta Başakşehir'i Mustafa Hekimoğlu'nun 90+7'de attığı golle devirdi. Yenilmeme serisini 14 maça çıkaran siyah-beyazlılar, Trabzon ve Göztepe'nin puan kaybettiği haftayı karlı kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
90+7'de kanatlandı

Süper Lig'in 22'nci haftasında dün Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, ölüp ölüp dirildiği maçtan üç puanı çıkarmasını bildi. İlk düdükle berabere Başakşehir'in baskısına yanıt veremeyen siyah-beyazlılar, ilk tehlikeyi 4'üncü dakikada yaşadı, Fayzullayev'in topu direkte patladı. 36'da ise Djalo'nun hatasını Selke affetmedi ve Başakşehir'i öne geçirdi. 43'te ise Opoku'nun hatasını Oh değerlendirdi, skora yeniden denge geldi.

ATAMAYANA ATARLAR OLDU

İkinci yarıya yine Başakşehir, hızlı başladı. Shomurodov önce direğe sonra Ersin'e takıldı. 58'de atamayana atarlar kuralı işledi, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'yle öne geçti. Gol sonrasında Nuri Şahin, tüm hamlelerini yaptı. 66'da oyuna giren Bertuğ Yıldırım, 88'de maçı 2-2'ye getirdi. Son sözü 90+7'de Mustafa Hekimoğlu söyledi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin puan kaybettiği haftayı karlı kapattı. Ersin Destanoğlu, 4 kurtarışla da maça damga vurdu.

4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, ülkesine giden Ndidi'nin yanı sıra Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Cengiz'i kulübeye çekti. Formayı ise Murillo, Djalo, Toure ile Asllani'ye verdi.

DÖRT EKSİKLE ÇIKTI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, vefat eden babasının cenaze töreni için ülkesinde olan Wilfred Ndidi'nin yanı sıra sağ bek Taylan Bulut, Yasin Özcan ve Devrim Şahin kadroya almadı. Ndidi haricindeki diğer üç isim teknik heyetin kararı sonrasında karşılaşmanın listesine dahil edilmedi.

Cimbom'dan İtalyanlara dikkat çeken üstünlük!
Okan Buruk Juventus'u böyle devirecek!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Defne Joy Foster’in annesinden FETÖ iddiası: Ölüm dosyasını kapattılar hepsi Amerika'da
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! Sergen Yalçın: Yeni gelenlerin hepsi kaliteli! 01:23
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 01:23
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 01:23
Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım Trabzon dünya ile koştu! Maratona rekor katılım 01:23
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca! 01:23
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 01:23
Daha Eski
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 01:22
Beşiktaş'a Sambacı orta saha! Beşiktaş'a Sambacı orta saha! 01:22
Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' Bayern efsanesinden Boey için olay sözler!' 01:22
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 01:22
G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! G.Saray'da Barış için 25 milyonluk karar! 01:22
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 01:22