Kader maçları

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Beşiktaş, Süper Lig'de zorlu maç trafiğine girdi. Siyah-beyazlı takım, kritik müsabakalara çıkacak. 37 puanla 5'inci sırada yer alan Kartal, pazar günü çıkış yakalayan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. 23'üncü haftada 4'üncü sıradaki Göztepe'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, 24'üncü haftada Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kara Kartal 25'inci haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal puan cetvelindeki durumunu tayin edecek zorlu maratonun son sınavında ise Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
