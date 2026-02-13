Gövde gösterisi

Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Başkan Serdal Adalı'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Tüpraş Stadı'ndaki törende konuşan Başkan Adalı, "Bu transfer döneminde titiz bir çalışma yürüttük. Teknik ekibin talepleri doğrultusunda hırsına, çalışma disiplinlerine ve karakterlerine güvendiğimiz oyuncuları transfer ettik. Maaş gideri düştü, yaş ortalamasını azalttık.

SAVAŞAN VE ÜRETEN BEŞİKTAŞ

Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş istiyorum. Önümüzdeki 10 yıllık Beşiktaş planı, camiamızda heyecan yarattı. Yeni transferlerimizi tanıtmak istiyorum: Oh... Asla pes etmeyen, savaşçı karakter. Kalitesini Alanya maçında gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Global anlamda kitlemizi artırmak için büyük rolü olacak. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-sung hem maça hem de buraya geldi" şeklinde konuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş Başkanı, Alanyaspor maçının hakemlerine sert tepki gösterdi. Adalı şöyle konuştu: "Karşımızda matematik mucizesi var. Tek pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı, ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi. Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir. Net bir penaltı pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı. O sessizlik çok şey anlatıyor. Bu tablo, insani hata olayını geçti. Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir."

ONUN İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK

Agbadou transferi için çok uğraştıklarını ifade eden Adalı, "Son kontratı olan oyuncu almayacağımızı söyledik. Savunmada sıkıntılarımız vardı. Agbadou ile birlikte gerekli kalite ve standarda ulaştık. Savunmamız seviye yükseltti. Transfer sürecinde kararlılığından dolayı Agbadou'ya teşekkür ediyorum" dedi.

OLAITAN UĞURLU GELDİ

Adalı, Murillo'yu tanıtırken şu ifadeleri kullandı: "Kalitesine ve katacaklarına inanıyoruz. Panama'da bu transfer çok konuşuldu. Panama Büyükelçisi geldi ve ziyarette bulundu." Olaitan'ın kısa sürede kendisini gösterdiğini belirten Adalı, "Beşiktaş'a uğurlu geldi, Beşiktaş da ona uğurlu geldi. Geçen gün bir çocuğu oldu" diye konuştu.

RAFA'YI SAYMADI

Başkan Serdal Adalı ara transferde Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva'nın adını saymadı.

ASLLANI TAM BİR KARTAL

Başkan Adalı, Yasin Özcan için "Genç yaşında Premier Lig'e gitti. Abraham transferinde bu imkan karşımıza çıkınca hemen değerlendirdik" yorumunu yaptı. Asllani'nin Avrupa'nın önemli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Adalı, "Asllani diye sesleniyoruz ama bana göre tam bir Kartal" dedi. Siyahbeyazlı kulübün Başkanı, kaleci Vasquez için de "Milan ve Roma gibi kulüplerde oynadı. 6 aylığına kiralık olarak geldi ama onunla da uzun yıllar devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN SÖZLERİ

YASİN: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyorum ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Anderlecht'te iken telefon çaldı ve 'Beşiktaş, seni istiyor' dediler. Hiç düşünmeden kabul ettim."

ASLLANI: "Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Futbolda kırmızı kart olabiliyor, biraz da şanssızdım ve ilk maçımda atıldım. Hocamdan, takım arkadaşlarımdan ve camiadan özür diliyorum. Transferim öncesi Muçi ve Rashica ile konuştum. Beşiktaş ile ilgili çok güzel şeyler söylediler."

OLAITAN: "Beşiktaş'a geldiğim için çok heyecanlıyım. Kapalı oynayan takımları açabilecek gücümüz var. Bunu her takıma karşı yapabiliriz. Hocamız nerede isterse, orada oynarım. 8 numara, 10 numara, kanat... Hiç sorun değil. Önemli olan oyuncu değil, Beşiktaş'ın kazanması."

HYEON-GYU OH: "Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum ve gurur duyuyorum. Beşiktaş için her zaman mücadele edeceğim. Ben girdiğim hiçbir mücadeleyi kaybetmem. Taraftarların da bunu sevdiğini biliyorum. Süper Lig'de tüm rakiplerimizi yenebileceğimize inanıyorum."

AGBADOU: "Gelişim zor oldu ama başkana ve hocamıza teşekkür ederim. Beni getirmek için çok çaba harcadılar. Yüzde 100 ile oynayacağım ve Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş için en iyisini yapacağım. Türkiye'de iyi forvetler olduğunu söyleyebilirim. Onlara karşı en iyi şekilde savaşacağım."

MURILLO: "Aile her şeydir. Beşiktaş'ta aile duygusunu hissedebiliyorum. Taraftarların verdiği sevginin karşılığını sahada vermeye çalışacağım. Sergen Yalçın ile toplantımız oldu. Takımın nasıl oynadığını ve benden beklentilerini anlattı. Onun istediklerini yerine getireceğim."

VASQUEZ: "Başkanımıza ve teknik heyete çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı mutluyum ve burada olduğum sürece en iyisini yapacağım. Oscar Cordoba'yı tanıyorum ve onunla idman yapma fırsatım olmuştu. Gelmeden önce bana Beşiktaş'ın büyüklüğü anlatıldı."