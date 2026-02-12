Amir Murillo etkisi

Marsilya'da teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollar ayrıldı. L'Equipe, yaşanan krizin merkezindeki isimlerden birinin Beşiktaş'ın yeni yıldızı Amir Murillo olduğunu ileri sürdü. De Zerbi'nin Panamalı oyuncuyu 'istekli olmadığı' gerekçesiyle kadro dışı bırakması, bazı oyuncular tarafından adaletsiz bulundu. Haberde, Murillo'nun bu şekilde dışlanmasının teknik heyete karşı güven kaybı oluşturduğu belirtildi. Marsilya'da yaşanan bu gelişmeler sonrası De Zerbi'nin görevine son verildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
