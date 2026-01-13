Wolfe listeye eklendi

Nuno Tavares transferinde olumsuzluk yaşanması durumunda siyah-beyazlı yönetim alternatif isimlere yönelecek. Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton'u beklemeye alan Beşiktaşlı yetkililer, Wolverhampton'da forma giyen David Wolfe'yi sol bek listesine dahil etti.
