Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş’ın transferini bitirmek için uğraştığı Salih Özcan, 5 milyon euro imza parasının yanı sıra 4 milyon euro maaş talep etti. Milli orta saha, Dortmund’da yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 06:50
Salih yüksekten uçtu

Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Salih Özcan konusunda sıkıntılı süreç yaşanıyor. Milli futbolcunun menajeri, Beşiktaş'tan imza parası koparma amacında olduğu için transfer henüz noktalanmadı. Borussia Dortmund ile yapılan görüşmelerde bonservis engeli aşılırken, tek sorun oyuncunun mali şartları. 28 yaşındaki orta sahanın 5 milyon euro imza parasının yanı sıra 4 milyon euro maaş talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı idareciler, bu rakamı çok yüksek bulurken, söz konusu seviyelere çıkmak istemiyor. Borussia Dortmund'un planları arasında yer almayan Salih Özcan, Bundesliga ekibinde yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor. Tecrübeli orta saha, mali şartlarını makul seviyeye çektiği takdirde imzaların atılması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasını güçlendirmek için Salih Özcan'ın kadroya katılmasını çok istiyor.

KULÜBEYE MAHKUM KALDI

Salih Özcan Borussia Dortmund'da adeta yedek kulübesine mahkum kaldı. 3.5 milyon euro piyasa değeri olan 28 yaşındaki orta saha, Bundesliga'da 3 maçta toplam 20 dakika şans bulabildi. Salih geçen sezonu kiralık olarak Wolfsburg'da geçirmişti.

