CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Thomas resmen açıklandı

Thomas resmen açıklandı

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatılarak "Thomas'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Thomas resmen açıklandı
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatılarak "Thomas'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sörloth...
Aslan'dan Ruiz'e astronomik rakam!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul'da okullar tatil edildi!
Avrupa Guendouzi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:52
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:42
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 00:31
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 00:31
Daha Eski
İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! 00:31
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 00:31
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 00:31
Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... 00:31
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! 00:31