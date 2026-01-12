Thomas resmen açıklandı

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatılarak "Thomas'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos, Alba Berlin ve Granada formalarını giydiği hatırlatılarak "Thomas'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.