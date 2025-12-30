CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Hadjam korkuttu

Hadjam korkuttu

Beşiktaş yönetimi, Jaouen Hadjam'ın transferi için Young Boys'la temaslara başlamıştı. 22 yaşındaki sol bekin Afrika Kupası'nda sakatlanması ve oyuna devam edememesi siyah-beyazlılarda endişeye neden olmuştu. Yapılan ilk kontrollerden sonra Cezayirli futbolcunun sakatlık probleminin ciddi olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Hadjam'ın son 16 turu maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Hadjam korkuttu
