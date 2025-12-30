Hadjam korkuttu

Beşiktaş yönetimi, Jaouen Hadjam'ın transferi için Young Boys'la temaslara başlamıştı. 22 yaşındaki sol bekin Afrika Kupası'nda sakatlanması ve oyuna devam edememesi siyah-beyazlılarda endişeye neden olmuştu. Yapılan ilk kontrollerden sonra Cezayirli futbolcunun sakatlık probleminin ciddi olmadığı belirtildi. Tedavisine başlanan Hadjam'ın son 16 turu maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
