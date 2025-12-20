Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de siyahbeyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Adalı, "Beşiktaş'ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın" dedi. Serdal Adalı şöyle devam etti: "Milyonların gözü önünde VAR'da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize 'takım skoru tutamadı' mazeretini üretmesin."
