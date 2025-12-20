CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş

Endişelerimiz sabit

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de siyahbeyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Adalı, "Beşiktaş'ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın" dedi. Serdal Adalı şöyle devam etti: "Milyonların gözü önünde VAR'da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize 'takım skoru tutamadı' mazeretini üretmesin."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Endişelerimiz sabit
SON DAKİKA
