Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! 2 genç yıldızdan biri gelecek

Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenirken gündemine ise TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı oyunculara yönelerek Belçika ve İngiltere'den 2 farklı ismi aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın birini kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için TFF'nin 12+2 kuralına uyan 23 yaş altı yabancı oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlılar'ın bu pozisyon için gündeminde Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens ve Nottingham Forest'ın yıldızı James McAtee yer alıyor. Takvim'de yer alan habere göre oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlı kurmayların Rafa'dan doğacak boşluğu iki isimden biriyle doldurmak istediği belirtiliyor. 21 yaşındaki Demokratik Kongolu Stroeykens bu sezon 22 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Genç oyuncunun Belçika ekibiyle kontratı 2028 yılında sona erecek.

9 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Manchester City'den ayrılarak 25 milyon euro karşılığında Nottingham'a transfer olan 23 yaşındaki McAtee 9 maçta forma giydi. İngiliz 10 numaranın kontratı 2030 yılında sona erecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın iki ismin transferine de onay verdiği ve iki oyuncudan birinin kadroya katılmasını talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin iki isim için de temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.

