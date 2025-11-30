10 numara Sekongo!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yıldızı barışmayan Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi sonrası takımla hiçbir çalışmaya katılmamıştı. Bonservis bedelini getirdiği takdirde ocakta Portekizli yıldıza yol vermeyi düşünen Beşiktaş, Rafa Silva'nın yerine 10 numara arayışlarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdüren Kartal'ın Fransa Lig 2 ekibi USL Dunkerque forması giyen Antoine Sekongo'ya kanca attığı iddia edildi.

SAMSUN'UN DA RADARINDA

Africa Foot'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki Malili orta sahayı transfer etmek istediği aktarıldı. Haberde Beşiktaşlı kurmayların genç futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği, son dönemde sergilediği üstün performansın ardından transfer için harekete geçme kararı aldığı ifade edildi. Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor'un yanı sıra Fransız temsilcisi AJ Auxerre'in de gelecek vaat eden genç yeteneği yakın markaja aldığı bildirildi.

6 GOLE KATKI SUNDU

Bu sezon Ligue 2'de 15, Fransa Kupası'nda ise 1 müsabakada forma şansı bulan Antoine Sekongo, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Malili futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

DRIPLING BECERİSİ VAR

Orijinal mevkii 10 numara olan 21 yaşındaki oyuncu, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Liderlik vasfı olan genç yetenek dripling becerisinin yanı sıra savunma ve hücuma yaptığı katkılarla da öne çıkıyor.